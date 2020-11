Maradona | le parole della figlia Dalma | «Ti amerò e ti difenderò per tutta la vita»

Leggi su vanityfair

(Di sabato 28 novembre 2020) «Ti amerò e ti difenderò per tutta la vita». Dalma Maradona, primogenita di Diego Armando, scomparso a 60 anni per un arresto cardiocircolatorio, lo scrive via social, condividendo una bellissima foto accanto al papà campione. «Ho sempre avuto molta paura della mia morte, ma non oggi. Perché so che questo sarà il momento in cui ti rivedrò e ti abbraccerò di nuovo», continua Dalmita, «Mi manchi già pa! Resisterò qui, senza quella parte del mio cuore che hai portato con te! Ti amerò e ti difenderò per tutta la vita perché ti ringrazio per la vita condivisa! Sono distrutta ma andrò avanti! Ho messo insieme i miei pezzi e non riesco a immaginare come sarà la mia vita senza di te. La vita è un po’ così, a presto! Ti porto le margherite per decorare i tuoi calzini da giocatore e per favore guardami di nuovo con quell’amore che vedi nella foto! Ti amerò per sempre».