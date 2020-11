Maradona | Ancelotti commosso in campo | non trattiene lacrime

beinsports_FR : ?? Ancelotti raconte sa relation avec Diego Maradona - VictoryAlex4 : RT @VictoryAlex4: @SkySportsNews Ancelotti x Maradona - susydigennaro : RT @napolimagazine: MARADONA - Ancelotti commosso durante l'omaggio a Diego - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MARADONA - Ancelotti commosso durante l'omaggio a Diego - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MARADONA - Ancelotti commosso durante l'omaggio a Diego -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona Ancelotti

(ANSA) – ROMA, 28 NOV – La commozione sul volto, poi le lacrime non più trattenute. Carlo Ancelotti non ce l’ha fatta a nascondere le proprie emozioni durante il minuto di silenzio in onore di Diego M ...La squadra di Ancelotti rimane agganciata al treno europeo, ma è una sconfitta che pesa. Emozioni e lacrime durante il minuto di raccoglimento nel ricordo di Maradona: Bielsa ha applaudito per tutto ...