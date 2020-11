Maltempo in Sardegna, il fiume in piena abbatte un ponte nel Nuorese: le immagini (Di sabato 28 novembre 2020) Cede un ponte nelle campagne di Orune, in provincia di Nuoro. La forza dell’acqua, come si vede nel video, ha trascinato via il viadotto a nord del capoluogo. Un altro ponte sarebbe crollato tra Bitti, il comune più colpito dall’alluvione, e Osidda. Video Facebook/Rete Meteo Amatori L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 28 novembre 2020) Cede unnelle campagne di Orune, in provincia di Nuoro. La forza dell’acqua, come si vede nel video, ha trascinato via il viadotto a nord del capoluogo. Un altrosarebbe crollato tra Bitti, il comune più colpito dall’alluvione, e Osidda. Video Facebook/Rete Meteo Amatori L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

matteosalvinimi : Immagini drammatiche dalla #Sardegna colpita dal #maltempo, tutta la mia vicinanza in particolare alla comunità di… - DPCgov : ???? #allertaROSSA meteo-idro, sabato #28novembre, su gran parte della Sardegna ???? #allertaARANCIONE in Sicilia, Cala… - emergenzavvf : 150 interventi dei #vigilidelfuoco per il #maltempo in #Sardegna: a Bitti (NU) recuperato il corpo privo di vita di… - QPeriscopica : RT @RepubblicaTv: Maltempo in Sardegna, fango ovunque e auto sventrate: Bitti devastato dall'alluvione: È Bitti il comune più colpito dall'… - stefano688 : Maltempo in Sardegna, morti e dispersi nel Nuorese -