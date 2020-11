Lapo Elkann shock su Diego Armando Maradona | “E’ come se fossi morto io”

Leggi su chenews

(Di sabato 28 novembre 2020), il giovane rampollo di casa Agnelli ospite a Verissimo ha ammesso di essere sempre stato molto legato ae poi la confessione. foto facebookE’ uno degli ospiti di Verissimo, in onda questo pomeriggio su Canale Cinque con Silvia Toffanin e anche lui coglierà l’occasione per parlare della morte di, il grande campione di calcio, scomparso qualche giorno fa a sessant’anni. “Le battaglie che ha combattuto lui, le sofferenze che ha provato per via delle dipendenze sono le stesse che ho provato anch’io e che affrontano milioni di persone” aveva detto qualche giorno fa a Storie Italiane. Ricordiamo che l’ex giocatore che ha fermato per il lutto l’Argentina e la città di Napoli, cosi...