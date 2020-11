Kurt Russell | Babbo Natale potrebbe essere l' ultimo ruolo che interpreterà?

(Di sabato 28 novembre 2020) A quanto pare, quello dinei film di Qualcuno Salvi Ill'di, se tutto va come vorrebbe l'attore. Che ildiin Qualcuno Salvi Il(e sequel) possal'interpretato da? Questa sembrerebbela volontà dell'attore, almeno stando a quanto raccontato da Chris Columbus in una recente intervista. Parlando con Yahoo Entertainment! del secondo capitolo di quello che ormai sta diventando un vero e proprio franchise delle feste, il regista ha infatti raccontato che ...

