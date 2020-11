Inter, Marotta deluso: “Momento difficile, le statistiche sono impietose” (Di sabato 28 novembre 2020) La sconfitta contro il Real Madrid ha lasciato una classifica preoccupante in Champions e grande amarezza in casa Inter. I nerazzurri sono chiamati al riscatto contro il Sassuolo. L'amministratore delegato Beppe Marotta commenta il momento della sua squadra a Sky Sport: "Dobbiamo giocare sempre per vincere. Siamo in un momento di grande difficoltà: serve convinzione dei propri mezzi e facendo squadra dentro e fuori. Un risultato positivo aiuta a risolvere le problematiche. Non voglio cercare alibi, ma questa stagione è molto difficile e anomala per gli impegni ravvicinati e lo stress delle tante competizioni. Una cosa è la Champions, un’altra il campionato: e ci sono tante squadra vicine. Siamo a 30 giornate dalla fine, è azzardato dare giudizi oggi. Le prestazioni devono essere convincenti, ma Conte ... Leggi su itasportpress (Di sabato 28 novembre 2020) La sconfitta contro il Real Madrid ha lasciato una classifica preoccupante in Champions e grande amarezza in casa. I nerazzurrichiamati al riscatto contro il Sassuolo. L'amministratore delegato Beppecommenta il momento della sua squadra a Sky Sport: "Dobbiamo giocare sempre per vincere. Siamo in un momento di grande difficoltà: serve convinzione dei propri mezzi e facendo squadra dentro e fuori. Un risultato positivo aiuta a risolvere le problematiche. Non voglio cercare alibi, ma questa stagione è moltoe anomala per gli impegni ravvicinati e lo stress delle tante competizioni. Una cosa è la Champions, un’altra il campionato: e citante squadra vicine. Siamo a 30 giornate dalla fine, è azzardato dare giudizi oggi. Le prestazioni devono essere convincenti, ma Conte ...

