Inter | Gagliardini | “Bombardati da tutte le parti | non potevamo sbagliare”

Leggi su itasportpress

(Di sabato 28 novembre 2020) L'torna a ruggire. Il 3-0 rifilato al Sassuolo sa tanto di rivincita dopo la sconfitta in Champions League contro il Real Madrid. Tra i nerazzurri spicca Roberto, autore della rete del 3-0. Il centrocampista ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: "Oggi nonsbagliare, l'abbiamo affrontata con l'atteggiamento giusto rispettando il Sassuolo e mettendo in campo ciò che avevamo provato. Ci bombardano dale, c'era poco da dire. L'abbiamo preparata bene, giocando conte così ravvicinate bisogna concentrarsi sul campo. Abbiamo creato e realizzato le occasioni avute, giocando da squadra. Ci ha dato una mano, giocando a tre abbiamo coperto meglio il campo. Conoscevamo già il modulo, non c'è stato bisogno di troppo tempo per entrare ...