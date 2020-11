Il traffico di esseri umani in Europa è ancora un problema (Di sabato 28 novembre 2020) Pochi giorni fa, il 15 novembre, è ricorso il ventesimo anniversario dell’adozione del protocollo delle Nazioni Unite per prevenire, reprimere e punire il traffico di persone. A distanza di 20 anni, il fenomeno non può dire essersi arrestato; anzi: nuove forme di schiavismo moderno sono sorte, in un quadro giuridico che si è fermato al passato. La notizia è che nessuna zona del mondo è sicura, nemmeno l’Europa. Demografia e geografia dello sfruttamento europeo Nell’inverno del 2000 a Palermo, l’Italia ha ospitato la conferenza delle Nazioni Unite in cui è stata presentata la Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale, di cui il Protocollo fa parte. Secondo la definizione data dal protocollo di Palermo, la tratta di esseri umani comprende: “La prostituzione e altre forme di sfruttamento sessuale, il ... Leggi su wired (Di sabato 28 novembre 2020) Pochi giorni fa, il 15 novembre, è ricorso il ventesimo anniversario dell’adozione del protocollo delle Nazioni Unite per prevenire, reprimere e punire ildi persone. A distanza di 20 anni, il fenomeno non può dire essersi arrestato; anzi: nuove forme di schiavismo moderno sono sorte, in un quadro giuridico che si è fermato al passato. La notizia è che nessuna zona del mondo è sicura, nemmeno l’. Demografia e geografia dello sfruttamento europeo Nell’inverno del 2000 a Palermo, l’Italia ha ospitato la conferenza delle Nazioni Unite in cui è stata presentata la Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale, di cui il Protocollo fa parte. Secondo la definizione data dal protocollo di Palermo, la tratta dicomprende: “La prostituzione e altre forme di sfruttamento sessuale, il ...

calogero9517 : @GiuliaCortese1 Col traffico di esseri umani Emergency avrà bilanci in attivo e se ne vanta pure. - summorum01 : @lauraboldrini Penosa. Dal Pd solo ideologia, caos, meno tutele per i veri rifugiati, traffico di esseri umani, dro… - proterviapiddin : @MonEleonora @Danielepiuomeno @lauraboldrini Il divieto di accesso alle ong. Le multe alle stesse. Il traffico di e… - hampelotto2 : RT @trueimage2613: @binottofranco @RoccoSatriano @AzzurraBarbuto @hampelotto2 Basterebbe un po' meno traffico di esseri umani a scopo lucra… - Cesare45396379 : @AdryWebber Il terrorismo islamico in Italia ha fato zero vittime perché è il loro porto sicuro, se fanno atti terr… -

Ultime Notizie dalla rete : traffico esseri UE, Adinolfi: “Risposta europea a traffico esseri umani è insufficiente” Irpinia News Settevene: traffico no, discariche abusive sì

La strada non è percorribile dalle vetture ma è stata “riconvertita” a discarica. Si parla della Settevene Palo, la strada che collega Cerveteri a Bracciano chiusa ormai da mesi per via di una frana i ...

Fontanarossa, nel fango la strada per la fermata ferroviaria

Nei giorni scorsi l'assessore regionale Marco Falcone ha annunciato l'imminente inaugurazione. Ma i lavori per realizzare la bretella che collegherà la banchina all'aeroporto sono in alto mare. Si pen ...

La strada non è percorribile dalle vetture ma è stata “riconvertita” a discarica. Si parla della Settevene Palo, la strada che collega Cerveteri a Bracciano chiusa ormai da mesi per via di una frana i ...Nei giorni scorsi l'assessore regionale Marco Falcone ha annunciato l'imminente inaugurazione. Ma i lavori per realizzare la bretella che collegherà la banchina all'aeroporto sono in alto mare. Si pen ...