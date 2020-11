Il Filo Rosso su Rai 2 con Paola Perego, gli ospiti di sabato 28 novembre (Di sabato 28 novembre 2020) Il Filo Rosso su Rai 2 il nuovo talk del sabato pomeriggio alle 14, gli ospiti del 28 novembre Seconda puntata sabato 28 novembre per Il Filo Rosso un nuovo format, condotto da Paola Perego che ha anche contribuito all’ideazione e alla scrittura. Un viaggio nell’universo dei sentimenti di ognuno di noi e con un grande spazio alle emozioni: attraverso i legami familiari e affettivi, saranno affrontati argomenti e temi sociali di vario genere, questioni che riguardano tutti da vicino, tra momenti di riflessione, d’informazione, d’intrattenimento e di spettacolo. Ogni puntata si svilupperà attorno a una storia principale che accompagnerà il telespettatore dall’inizio alla fine, sarà raccontata in studio ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 28 novembre 2020) Ilsu Rai 2 il nuovo talk delpomeriggio alle 14, glidel 28Seconda puntata28per Ilun nuovo format, condotto dache ha anche contribuito all’ideazione e alla scrittura. Un viaggio nell’universo dei sentimenti di ognuno di noi e con un grande spazio alle emozioni: attraverso i legami familiari e affettivi, saranno affrontati argomenti e temi sociali di vario genere, questioni che riguardano tutti da vicino, tra momenti di riflessione, d’informazione, d’intrattenimento e di spettacolo. Ogni puntata si svilupperà attorno a una storia principale che accompagnerà il telespettatore dall’inizio alla fine, sarà raccontata in studio ...

Valerio864dd : Puntata grandiosa, divertentissima e col filo rosso del ricordo di Diego, con tanto di sorpresa finale di Capodanno… - appartenersi : Mio padre era il mio filo rosso, davvero. Quando non era con me andavo nel panico. Avevo solo lui. Era il mio rifug… - fabribernie : RT @NICOLACATAR: @connessioniFP @OcchettaF @BoniniPa @Fracarenzi “Il conflitto fra campagna e città è un filo rosso che attraversa tutta la… - polpettae_ : a me piace crederci, questa leggenda del filo rosso mi ha sempre affascinato è tutto collegato con il destino quind… - polpettae_ : sono in vena di domande sopportatemi voi credete nell'anima gemella o che comunque essa sia legata a noi con il filo rosso del destino? -

Ultime Notizie dalla rete : Filo Rosso Su Rai2 ''Il filo rosso'' di Paola Perego RAI - Radiotelevisione Italiana Il nuovo turismo al tempo del Covid

OLBIA. È il giorno della vigilia del Meeting di Olbia. Domani mattina, l’incontro verrà trasmesso in diretta streaming. Riflessioni e valutazioni sul presente e sul futuro: è il titolo dell’evento, è ...

ANSA/Libri: Elvira Frojo, dalle donne galateo dei sentimenti

(di Angelo Cerulo) Le donne per "rifondare una società della solidarietà", le donne per "trasformare il mondo con un 'galateo' dei sentimenti e delle emozioni", le donne "per cercare regole per un com ...

OLBIA. È il giorno della vigilia del Meeting di Olbia. Domani mattina, l’incontro verrà trasmesso in diretta streaming. Riflessioni e valutazioni sul presente e sul futuro: è il titolo dell’evento, è ...(di Angelo Cerulo) Le donne per "rifondare una società della solidarietà", le donne per "trasformare il mondo con un 'galateo' dei sentimenti e delle emozioni", le donne "per cercare regole per un com ...