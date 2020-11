Hotel in centro a Milano diventa covid e riceve lo sfratto. "Malati, danno per il quartiere" (Di sabato 28 novembre 2020) Hanno in gestione un albergo a 4 stelle nel pieno centro di Milano e, in collaborazione con Ats e Regione Lombardia, volevano impiegarlo come covid Hotel. Con una lettera arrivata dall’immobiliare proprietaria dello stabile di Corso Magenta, i gestori del King-Mokinba Hotel, che sono in affitto, sono però stati diffidati dal realizzarlo ed è stato loro intimato che “qualsiasi operazione di trasformazione in ‘covid Hotel’ deve essere immediatamente interrotta e non proseguita”.Questo perché, come riporta il Corriere della Sera, l’Hotel “si trova in diretta adiacenza ad altre attività e immobili residenziali - si legge nella mail dei proprietari - che potranno risentire negativamente della presenza di soggetti ad alto rischio contagio, ovvero portatori ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 28 novembre 2020) Hanno in gestione un albergo a 4 stelle nel pienodie, in collaborazione con Ats e Regione Lombardia, volevano impiegarlo come. Con una lettera arrivata dall’immobiliare proprietaria dello stabile di Corso Magenta, i gestori del King-Mokinba, che sono in affitto, sono però stati diffidati dal realizzarlo ed è stato loro intimato che “qualsiasi operazione di trasformazione in ‘’ deve essere immediatamente interrotta e non proseguita”.Questo perché, come riporta il Corriere della Sera, l’“si trova in diretta adiacenza ad altre attività e immobili residenziali - si legge nella mail dei proprietari - che potranno risentire negativamente della presenza di soggetti ad alto rischio contagio, ovvero portatori ...

