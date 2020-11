“Ha dovuto portarlo via”. Elisabetta Gregoraci al GF Vip, Flavio Briatore e il figlio a Dubai: il retroscena (Di sabato 28 novembre 2020) Probabilmente Elisabetta Gregoraci avrebbe comunque deciso di interrompere la sua avventura al GF Vip, che è stato prolungato fino a febbraio 2021, ma di sicuro l’aver risentito la voce del figlio dopo oltre 2 mesi ha contribuito. In diretta Eli è scoppiata a piangere a dirotto quando ha visto il filmato con le sue più belle foto con Nathan e sotto la sua voce. Così ha appreso che in questi giorni il bimbo, 10 anni, è a Dubai con papà Flavio Briatore. La notizia è subito rimbalzata in rete e in molti hanno commentato la scelta di Briatore di portare via il figlio in questa difficile situazione legata all’emergenza sanitaria. Ma ora il giornalista e autore tv Gabriele Parpiglia ha svelato un retroscena sulla partenza dei due. (Continua ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 28 novembre 2020) Probabilmenteavrebbe comunque deciso di interrompere la sua avventura al GF Vip, che è stato prolungato fino a febbraio 2021, ma di sicuro l’aver risentito la voce deldopo oltre 2 mesi ha contribuito. In diretta Eli è scoppiata a piangere a dirotto quando ha visto il filmato con le sue più belle foto con Nathan e sotto la sua voce. Così ha appreso che in questi giorni il bimbo, 10 anni, è acon papà. La notizia è subito rimbalzata in rete e in molti hanno commentato la scelta didi portare via ilin questa difficile situazione legata all’emergenza sanitaria. Ma ora il giornalista e autore tv Gabriele Parpiglia ha svelato unsulla partenza dei due. (Continua ...

