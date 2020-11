Feste in piazza a Capodanno "inimmaginabili". Altolà da Brusaferro e Locatelli (Di sabato 28 novembre 2020) Non solo Natale, ma anche Capodanno dovrà essere a misura di Covid. “inimmaginabili” Feste in piazza, brindisi di gruppo e cenoni in compagnia. L’Altolà arriva da Istituto Superiore e Consiglio Superiore di Sanità. Il presidente del Cts, Franco Locatelli, lo ha detto forte e chiaro: “Quello che vedevamo per Capodanno non potrà avvenire quest’anno. Immaginare assembramenti in piazza e nelle strade è incompatibile con la pandemia”. Poco prima il presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro, seduto al suo fianco per la conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio settimanale della Cabina di regia, aveva parlato di un “Natale unico”. “Il primo e auspicabilmente l’ultimo grazie ai vaccini - ha ribadito Locatelli - La ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 28 novembre 2020) Non solo Natale, ma anchedovrà essere a misura di Covid. “in, brindisi di gruppo e cenoni in compagnia. L’arriva da Istituto Superiore e Consiglio Superiore di Sanità. Il presidente del Cts, Franco, lo ha detto forte e chiaro: “Quello che vedevamo pernon potrà avvenire quest’anno. Immaginare assembramenti ine nelle strade è incompatibile con la pandemia”. Poco prima il presidente dell’Iss, Silvio, seduto al suo fianco per la conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio settimanale della Cabina di regia, aveva parlato di un “Natale unico”. “Il primo e auspicabilmente l’ultimo grazie ai vaccini - ha ribadito- La ...

Nelle ultime settimane il dispositivo di controllo del territorio è stato ulteriormente rafforzato con un incremento di pattuglie della Sezione Volante e della Squadra Mobile, in ...

“Dimentichiamoci le feste di Capodanno in piazza”

“Per quest’anno dobbiamo dimenticare quello cui eravamo abituati per la notte di Capodanno. Feste o assembramenti in piazza sono inimmaginabili e incompatibili con questa pandemia”. Lo ha chiarito il ...

"Per quest'anno dobbiamo dimenticare quello cui eravamo abituati per la notte di Capodanno. Feste o assembramenti in piazza sono inimmaginabili e incompatibili con questa pandemia". Lo ha chiarito il ...