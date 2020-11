Coronavirus | i giovani sono i più fragili | occorre proiettarli verso il futuro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 28 novembre 2020) Le restrizioni legate alla pandemia nella sua seconda ondata, se pur meno drastiche rispetto a marzo e aprile, stimolano reazioni di sofferenza e insofferenza anche forti, perché vanno a riattivare i vissuti della prima ondata quando del tutto inaspettatamente ci si è visti privare dell’autonomia e della libertà di muoversi e stare con gli altri. In realtà non tutti hanno reagito in modo negativo alle restrizioni. Per molti la forzata inattività ha acquietato molte tensioni legate alle difficoltà di affrontare ogni giorno i propri compagni di classe per esempio, i sentimenti di inadeguatezza o di esclusione di fronte ai colleghi di università o di lavoro. La pandemia ha legittimato molti evitamenti e indirettamente consentito di recuperare qualche punto nell’autostima (“nonio che non riesco o non ce la faccio ad uscire, ad affrontare, ecc: è che non si può”), di ...