Coronavirus | calano le vittime e i nuovi contagiati Locatelli | uno dei vaccini sembrerebbe impedire i contagi

(Di sabato 28 novembre 2020) Sono 26.323 (28.352 ieri) ie 686 (827 ieri) i morti nelle ultime 24 ore in Italia, secondo l'odierno bollettino del ministero della Salute. Il rapporto tra tamponi ecasi scende al 11.65%, contro il 12.73% di ieri. Il totale degli ospedalizzati in Italia è di 37.061 pazienti, con una diminuzione di 405 casi rispetto a ieri. Di questi, in terapia intensiva sono 3.762, con una diminuzione di 20 unità. In isolamento domiciliare si trovano 752.247 persone, 1.820 in più nelle ultime 24 ore. Il totale degli attualmente positivi in Italia è di 789.308, cioè 1.415 in più rispetto a ieri. Tra dimessi e guariti si contano 720.861 persone, in aumento di 24.214 unità. I deceduti sono 686 nelle ultime 24 ore per un totale nazionale di 54.363del Covid-19 dall'inizio della pandemia in ...