Chi è Felix di Lussemburgo, uno dei reali più sexy del mondo (secondo «People») (Di sabato 28 novembre 2020) Nella classifica dei reali più sexy del mondo stilata come ogni anno da People il principe Harry d'Inghilterra anche stavolta guadagna il primo posto. Seguito dal fratello William e da Mateen del Brunei. Quarto posto per Felix di Lussemburgo: il secondo dei cinque figli del Granduca di Lussemburgo è coetaneo del principe Harry (entrambi sono nati nel 1984). E, seppur meno famoso del suo omologo britannico, in quanto a fascino non ha nulla da invidiargli.

Ultime Notizie dalla rete : Chi Felix Chi è Felix di Lussemburgo, uno dei reali più sexy del mondo (secondo «People») Vanity Fair.it Chi è Felix di Lussemburgo, uno dei reali più sexy del mondo (secondo «People»)

Per il magazine americano il royal più sexy resta Harry d'Inghilterra. Ma nella rosa dei finalisti c'è anche il meno noto Felix del Lussemburgo, che al «rivale» britannico non ha nulla da invidiare: è ...

