Bombe carta sotto casa di De Luca | quattro indagati

(Di sabato 28 novembre 2020)del governatore De: sonole persone indagate dalla Procura di Salerno per devastazione, saccheggio e resistenza a pubblico ufficiale in relazione agli incidenti avvenuti a Salerno la sera del 25 ottobre.di De: 4Perquisizioni sono state eseguite dalla Digos a Salerno nei confronti dipersone. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Quattro persone sono indagate dalla Procura di Salerno per devastazione, saccheggio e resistenza a pubblico ufficiale in relazione agli incidenti avvenuti a Salerno la sera del 25 ottobre, quando grup ...L'episodio si è verificato nella serata del 27 novembre in piazza Carrà, al quartiere Sant'Elia. Tre dei giovani erano minorenni, esplosi anche petardi e fuochi d'artificio ...