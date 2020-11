Benevento | Improta | «Pareggiare con la Juventus dà fiducia Sulla salvezza…»

(Di sabato 28 novembre 2020) Dopo il punto ottenuto contro la, giocatore del, ha commentato la sfida. Le sue parole Ilferma lasul pari., giocatore giallorosso, ha parlato ai microfoni di OttoChannel. «Sono quelle serate che aiutano ad acquisire morale e autostima. Dobbiamo lavorare su noi stessi, siamo un gran gruppo e nessuno ha tirato indietro la gamba, nemmeno quando ci sono stati degli infortuni. Per quanto mi riguarda sono felice di essere a disposizione di Inzaghi, mi adatto in qualunque ruolo e sono contento che la società e lo staff tecnico apprezzino la mia duttilità. Cerco di dare il massimo, voglio continuare così senza mollare nulla. Ne parlavamo nello spogliatoio: se ora, dopo aver conquistato 4 punti contro Fiorentina e ...

La Juventus solo un pareggio a Benevento. Senza Ronaldo la Juventus non trova facile la via del gol. Per la Juve gol di Morata, per il Benevento, Letizia ...Pippo Inzaghi si gode il suo Benevento. Dopo il pareggio contro la Juve ha parlato così: “Avessimo avuto un pochino in più di coraggio potevamo anche provare a creare qualche occasione nella ripresa, ...