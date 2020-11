Atalanta, tutti negativi ai test dopo la positività di Miranchuk (Di sabato 28 novembre 2020) A poco meno di due ore dall’inizio, l’Atalanta ha confermato i convocati per la partita contro l’Hellas Verona. L’elenco ufficiale non era stato diramato perché i giocatori dovevano ripetere i test dopo la positività di Aleksey Miranchuk: l’ex centrocampista della Lokomotiv Mosca non ci sarà, così come gli infortunati Caldara, Gosens e Pasalic e l’altro positivo, Malinovskyi. Gli altri tutti a disposizione di Gian Piero Gasperini, anche Romero e Depaoli che erano in dubbio. Foto: Twitter ufficiale Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 28 novembre 2020) A poco meno di due ore dall’inizio, l’ha confermato i convocati per la partita contro l’Hellas Verona. L’elenco ufficiale non era stato diramato perché i giocatori dovevano ripetere iladi Aleksey: l’ex centrocampista della Lokomotiv Mosca non ci sarà, così come gli infortunati Caldara, Gosens e Pasalic e l’altro positivo, Malinovskyi. Gli altria disposizione di Gian Piero Gasperini, anche Romero e Depaoli che erano in dubbio. Foto: Twitter ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

