Alessandra Tripoli | le immagini choc di un centro per la quarantena in Cina

Leggi su chenews

(Di sabato 28 novembre 2020), l’ex ballerina di Ballando con le Stelle ha pubblicato una serie di storie sul suo profilo Instagram per raccontare laindel suo compagno Luca Urso. “Luca mi ha inviato dei video, li volevo condividere con voi per farvi capire in che condizioni sta trascorrendo questa” ha esordito, l’ex ballerina di Ballando con le Stelle che da diversi anni vive e lavora a Hong Kong. La giovane vive qui con il compagno Luca Urso, che si trova ora in unper ladove attende l’esito del test Covid-19. Nelle ultime ore la, che sta per diventare mamma del suo primo bambino, ha voluto condividere nelle sue storie Instagram in che ...