Aids, diagnosi di Hiv in calo ma cresce il contagio tra i giovani (Di sabato 28 novembre 2020) Secondo il rapporto del COA (https://www.iss.it/documents/20126/0/COA.pdf/83256a61-57a2-9abc- cd4e-5bfdbdbf9afd?t=1606490648406) nel 2019 sono state segnalate 2.531 nuove diagnosi di infezione da HIV ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 28 novembre 2020) Secondo il rapporto del COA (https://www.iss.it/documents/20126/0/COA.pdf/83256a61-57a2-9abc- cd4e-5bfdbdbf9afd?t=1606490648406) nel 2019 sono state segnalate 2.531 nuovedi infezione da HIV ...

pairsonnalitesF : HIV/AIDS in Italia, i dati del 2019: calano le diagnosi, pari quelle tra etero e uomini gay: Solo nel 2019 2531 nuo… - FeliciaRinzo : RT @quotidianodirg: Aids, diagnosi di Hiv in calo: in aumento contagio tra giovani - ignaziofidone : RT @quotidianodirg: Aids, diagnosi di Hiv in calo: in aumento contagio tra giovani - quotidianodirg : Aids, diagnosi di Hiv in calo: in aumento contagio tra giovani - MassimoChiaram7 : RT @istsupsan: ??? #WorldAIDSDay ?? Dal 2012 diminuiscono in #Italia nuove diagnosi di infezione da #HIV, incidenza lievemente inferiore a me… -

Ultime Notizie dalla rete : Aids diagnosi Aids, diagnosi di Hiv in calo ma cresce il contagio tra i giovani Quotidiano di Sicilia Giornata mondiale di lotta Hiv/Aids: la prevenzione non si ferma

Nonostante la pandemia, anche quest’anno la Asl di Latina, l’Ospedale S.M. Goretti di Latina in collaborazione con il Comune di Latina, l’Università Sapienza, le associazioni Sei come sei, Arcigay lat ...

Aids, diagnosi di Hiv in calo: in aumento contagio tra giovani

Aids, diagnosi di Hiv in calo: in aumento contagio tra giovani.Diminuiscono progressivamente in Italia dal 2012 le nuove diagnosi di infezione da HIV ...

Nonostante la pandemia, anche quest’anno la Asl di Latina, l’Ospedale S.M. Goretti di Latina in collaborazione con il Comune di Latina, l’Università Sapienza, le associazioni Sei come sei, Arcigay lat ...Aids, diagnosi di Hiv in calo: in aumento contagio tra giovani.Diminuiscono progressivamente in Italia dal 2012 le nuove diagnosi di infezione da HIV ...