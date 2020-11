Uomini e Donne cambia sigla: cosa c’è dietro la scelta della redazione? (Di venerdì 27 novembre 2020) Uomini e Donne, dopo anni, ha deciso di cambiare la storica sigla iniziale. Moltissimi telespettatori hanno pensato si trattasse di un’eccezione o addirittura di un errore, ma non è successo nulla di tutto ciò. Semplicemente, gli autori del programma hanno deciso di apportare qualche novità. Già a inizio stagione si era capito che quest’edizione sarebbe stata ricca di cambiamenti e, dopo l’introduzione del nuovo format, adesso è arrivata anche una sigla del tutto inedita. Nuova sigla per Uomini e Donne, ma i fan sono sconvolti Nell’ultima puntata di Uomini e Donne nessun telespettatore ha potuto far a meno di notare, o meglio sentire, qualcosa di diverso. Infatti, il noto programma di ... Leggi su velvetgossip (Di venerdì 27 novembre 2020), dopo anni, ha deciso dire la storicainiziale. Moltissimi telespettatori hanno pensato si trattasse di un’eccezione o addirittura di un errore, ma non è successo nulla di tutto ciò. Semplicemente, gli autori del programma hanno deciso di apportare qualche novità. Già a inizio stagione si era capito che quest’edizione sarebbe stata ricca dimenti e, dopo l’introduzione del nuovo format, adesso è arrivata anche unadel tutto inedita. Nuovaper, ma i fan sono sconvolti Nell’ultima puntata dinessun telespettatore ha potuto far a meno di notare, o meglio sentire, qualdi diverso. Infatti, il noto programma di ...

