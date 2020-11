TIM offre due settimane di Disney+: ecco come attivare la promo (Di venerdì 27 novembre 2020) TIM annuncia una particolare promozione che prevede due settimane gratuite di Disney+ dal 27 novembre all’8 dicembre 2020 L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di venerdì 27 novembre 2020) TIM annuncia una particolarezione che prevede duegratuite didal 27 novembre all’8 dicembre 2020 L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Se siete clienti TIM sia su fisso che su mobile, quest’oggi, 27 novembre 2020, l’operatore mobile italiano ha in serbo per voi una interessantissima promozione. Infatti, come viene mostrato sulla ...

Tim, in regalo due settimane di accesso gratuito a Disney+

I destinatari del regalo sono tutti i clienti Tim di rete fissa o mobile, con offerta internet attiva, che non abbiano sottoscritto un’offerta Mondo Disney+ o Mondo Intrattenimento e che attualmente ...

I destinatari del regalo sono tutti i clienti Tim di rete fissa o mobile, con offerta internet attiva, che non abbiano sottoscritto un'offerta Mondo Disney+ o Mondo Intrattenimento e che attualmente ...