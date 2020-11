Si tornerà in classe dopo le feste anche il sabato e la domenica? (Di venerdì 27 novembre 2020) AGI - "Le scuole vanno riaperte quando ci sono le condizioni per riaprirle. Vediamo a che punto stanno, il 9 dicembre, i contagi". E' quanto afferma in un'intervista a la Repubblica la ministra dei Trasporti Paola De Micheli un relazione alla prospettiva dell'anno scolastico. Quanto alla pericolosità dei trasporti per la trasmissione del virus, afferma: "Nessuno mi ha portato uno studio che dimostri che i trasporti sono la principale ragione della crescita della curva. Ho sentito troppi scienziati parlare a braccio, in questo periodo. Poiché la politica, però, non si muove solo per scienza esatta, ma anche per rassicurare i cittadini". E assicura che "le Regioni hanno messo a disposizione quasi diecimila bus aggiuntivi in tutto il Paese con le risorse assegnate dal Governo. Sono pronti a scendere in strada, alcune città hanno già codificato le corse in più da fare". ... Leggi su agi (Di venerdì 27 novembre 2020) AGI - "Le scuole vanno riaperte quando ci sono le condizioni per riaprirle. Vediamo a che punto stanno, il 9 dicembre, i contagi". E' quanto afferma in un'intervista a la Repubblica la ministra dei Trasporti Paola De Micheli un relazione alla prospettiva dell'anno scolastico. Quanto alla pericolosità dei trasporti per la trasmissione del virus, afferma: "Nessuno mi ha portato uno studio che dimostri che i trasporti sono la principale ragione della crescita della curva. Ho sentito troppi scienziati parlare a braccio, in questo periodo. Poiché la politica, però, non si muove solo per scienza esatta, maper rassicurare i cittadini". E assicura che "le Regioni hanno messo a disposizione quasi diecimila bus aggiuntivi in tutto il Paese con le risorse assegnate dal Governo. Sono pronti a scendere in strada, alcune città hanno già codificato le corse in più da fare". ...

