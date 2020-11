Si auto-addestrava per compiere attentati terroristici, arrestato (Di venerdì 27 novembre 2020) arrestato in provincia di Cosenza, un italiano ritenuto responsabile del reato di auto-addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale. L`indagine è stata sviluppata dalle Digos di Catanzaro e Cosenza, affiancate da attività tecnico-informatiche da parte degli specialisti del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni. La Direzione centrale della polizia di prevenzione ha coordinato tutte le attività iniziate da una segnalazione, acquisita in ambito di collaborazione internazionale, in cui veniva evidenziata la condivisione su una piattaforma digitale di contenuti di propaganda del terrorismo di matrice jihadista. In particolare le intercettazioni di natura telematica hanno fatto emergere come l`indagato disponeva di numerosi account su piattaforme social (Telegram, Rocket Chat, Riot) con cui partecipava a gruppi chiusi di ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 27 novembre 2020)in provincia di Cosenza, un italiano ritenuto responsabile del reato di-addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale. L`indagine è stata sviluppata dalle Digos di Catanzaro e Cosenza, affiancate da attività tecnico-informatiche da parte degli specialisti del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni. La Direzione centrale della polizia di prevenzione ha coordinato tutte le attività iniziate da una segnalazione, acquisita in ambito di collaborazione internazionale, in cui veniva evidenziata la condivisione su una piattaforma digitale di contenuti di propaganda del terrorismo di matrice jihadista. In particolare le intercettazioni di natura telematica hanno fatto emergere come l`indagato disponeva di numerosi account su piattaforme social (Telegram, Rocket Chat, Riot) con cui partecipava a gruppi chiusi di ...

