Nuovo Dpcm in arrivo: regioni, scuola, spostamenti e coprifuoco (Di venerdì 27 novembre 2020) spostamenti vietati tra le regioni, coprifuoco, seconde case, scuole chiuse fino a Natale. Il Nuovo Dpcm in arrivo prende forma sulla base del del confronto tra governo e regioni in vista del prossimo provvedimento. L’attuale Dpcm scade il 3 dicembre, il Nuovo sarà sempre all’insegna della prudenza e della cautela. “Abbiamo un’epidemia che ancora si fa sentire con grandissima forza. Anche se, dopo molte settimane difficilissime, stiamo vedendo segnali che vanno nella direzione giusta“, ha detto ancora oggi il ministro della Salute, Roberto Speranza, nella giornata che sarà caratterizzata dai nuovi dati del monitoraggio sull’emergenza coronavirus (il premier Conte ha auspicato un ulteriore calo dell’Rt), che potrebbero portare a ... Leggi su udine20 (Di venerdì 27 novembre 2020)vietati tra le, seconde case, scuole chiuse fino a Natale. Ilinprende forma sulla base del del confronto tra governo ein vista del prossimo provvedimento. L’attualescade il 3 dicembre, ilsarà sempre all’insegna della prudenza e della cautela. “Abbiamo un’epidemia che ancora si fa sentire con grandissima forza. Anche se, dopo molte settimane difficilissime, stiamo vedendo segnali che vanno nella direzione giusta“, ha detto ancora oggi il ministro della Salute, Roberto Speranza, nella giornata che sarà caratterizzata dai nuovi dati del monitoraggio sull’emergenza coronavirus (il premier Conte ha auspicato un ulteriore calo dell’Rt), che potrebbero portare a ...

