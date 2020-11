Natale e Covid: il Vaticano collabora, la Francia protesta (Di venerdì 27 novembre 2020) Natale e Covid: in Vaticano chiuso l’accesso ai fedeli per il rito. I vescovi assicurano collaborazione al governo. In Francia protestano Il rito previsto per Natale quest’anno, a causa del Covid, è ancora in alto mare. Fino ad ora si è parlato della possibilità di anticipare la nascita di Gesù di qualche ora. Una procedura, questa, adottata anche gli anni passati sia da Papa Francesco che dal suo predecessore Ratzinger. Tuttavia ad oggi la Prefettura della Casa Pontificia non ha diramato alcuna notifica, in attesa di capire cosa accadrà in Italia e cosa deciderà il governo. Ciò che è certo è che il rito si farà in Vaticano a porte chiuse, senza le migliaia di persone che in passato affollavano San Pietro. Nel rispetto delle norme ... Leggi su zon (Di venerdì 27 novembre 2020): inchiuso l’accesso ai fedeli per il rito. I vescovi assicuranozione al governo. Inno Il rito previsto perquest’anno, a causa del, è ancora in alto mare. Fino ad ora si è parlato della possibilità di anticipare la nascita di Gesù di qualche ora. Una procedura, questa, adottata anche gli anni passati sia da Papa Francesco che dal suo predecessore Ratzinger. Tuttavia ad oggi la Prefettura della Casa Pontificia non ha diramato alcuna notifica, in attesa di capire cosa accadrà in Italia e cosa deciderà il governo. Ciò che è certo è che il rito si farà ina porte chiuse, senza le migliaia di persone che in passato affollavano San Pietro. Nel rispetto delle norme ...

SkyTG24 : Covid, l’appello della Fondazione Gimbe: “Non ridurre misure a Natale” - Agenzia_Ansa : Da #Amazon 500 milioni per premiare i dipendenti a #Natale. Gratifica per il super-lavoro con il Covid. In Italia 3… - LegaSalvini : CON IMPIANTI SCIISTICI CHIUSI A RISCHIO IL 70% DELLA STAGIONE - ilgrilloparlan2 : RT @Agenzia_Ansa: #Covid_19 a #Natale il coprifuoco resta alle 22. Lo afferma la sottosegretaria alla salute Sandra Zampa #ANSA https://t.c… - thewaterflea : RT @Sylvie26804002: Quindi #Conte dice che se stiamo in massimo 8 a tavola a #Natale, non ci sarà la 3a ondata di #COVID a gennaio. Segnat… -