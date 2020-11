Napoli è Maradona, due corpi un’anima (Di venerdì 27 novembre 2020) Non poteva esimersi questa rubrica, anche per la provenienza dell’autore, dall’occuparsi dell’evento dell’anno capace di scacciare dalle prime pagine dei giornali e dai titoli di apertura dei tg l’aggiornamento quotidiano sul Covid e le sue conseguenze. Parliamo ovviamente della morte terrena di Diego Armando Maradona pianto con disperazione in tutto il mondo e in particolar modo nella città che gli ha dato i natali in Argentina e in quella in cui ha vissuto i suoi anni migliori in Italia. Con quest’ultima il Pibe de Oro aveva stretto un patto inscindibile che non si è allentato mai: nemmeno di fronte alle incomprensioni, nemmeno quando decise di andar via, nemmeno quando crebbe la distanza fisica e non ci si vedeva quasi più. La verità vera, come non direbbero i puristi, è che Maradona e Napoli hanno condiviso lo stesso identico ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 27 novembre 2020) Non poteva esimersi questa rubrica, anche per la provenienza dell’autore, dall’occuparsi dell’evento dell’anno capace di scacciare dalle prime pagine dei giornali e dai titoli di apertura dei tg l’aggiornamento quotidiano sul Covid e le sue conseguenze. Parliamo ovviamente della morte terrena di Diego Armandopianto con disperazione in tutto il mondo e in particolar modo nella città che gli ha dato i natali in Argentina e in quella in cui ha vissuto i suoi anni migliori in Italia. Con quest’ultima il Pibe de Oro aveva stretto un patto inscindibile che non si è allentato mai: nemmeno di fronte alle incomprensioni, nemmeno quando decise di andar via, nemmeno quando crebbe la distanza fisica e non ci si vedeva quasi più. La verità vera, come non direbbero i puristi, è chehanno condiviso lo stesso identico ...

