Morte Maradona, Zico ricorda il Pibe de Oro: “Un campione. Mai stata rivalità tra noi” (Di venerdì 27 novembre 2020) "E' stato un momento difficile per chi ama il calcio: brutto sapere che era morto Maradona. Io ero a letto e mio figlio mi ha inviato un messaggio per informarmi della scomparsa di Diego".Ad affermarlo ai microfoni di Sky Sport è l'ex asso brasiliano Zico, in forza all'Udinese negli anni '80 e attuale direttore tecnico del team giapponese Kashima Antlers. L'ex giocatore, a pochi giorni dalla scomparsa della leggenda argentina Diego Armando Maradona, più volte affrontato in Nazionale e in Serie A - nelle sfide tra Udinese e Napoli -, ha voluto ricordare il numero 10: "Abbiamo perso un grande campione e io ho perso un grande amico. Quando lui aveva fatto l'ultima operazione io gli avevo mandato un messaggio e dalla sua risposta avevo intuito che era preoccupato".Il campione brasiliano ... Leggi su mediagol (Di venerdì 27 novembre 2020) "E' stato un momento difficile per chi ama il calcio: brutto sapere che era morto. Io ero a letto e mio figlio mi ha inviato un messaggio per informarmi della scomparsa di Diego".Ad affermarlo ai microfoni di Sky Sport è l'ex asso brasiliano, in forza all'Udinese negli anni '80 e attuale direttore tecnico del team giapponese Kashima Antlers. L'ex giocatore, a pochi giorni dalla scomparsa della leggenda argentina Diego Armando, più volte affrontato in Nazionale e in Serie A - nelle sfide tra Udinese e Napoli -, ha volutore il numero 10: "Abbiamo perso un grandee io ho perso un grande amico. Quando lui aveva fatto l'ultima operazione io gli avevo mandato un messaggio e dalla sua risposta avevo intuito che era preoccupato".Ilbrasiliano ...

Gazzetta_it : La #primapagina di oggi HO VISTO MARADONA La morte del dio del calcio 1960-2020 #maradona #Ad10s #gazzetta… - MarcoBellinazzo : Il mio giornale mi ha chiesto di scrivere il coccodrillo per la morte di Maradona. L'ho fatto. Non so come. Ma l'ho… - capuanogio : La straordinaria prima pagina @lequipe di domani dedicata alla morte di #Maradona - thinlwt : Se al posto delle “manifestazioni” per la morte di Maradona se ne fossero organizzate contro il femminicidio dubito… - ilnapolionline : Vincenzo Pisacane: 'Insigne non voleva accettare la morte di Maradona' - -