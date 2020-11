Maria De Filippi | la confessione | “Dovevo sposare un otorino | 7 anni di fidanzamento poi…”

Leggi su meteoweek

(Di venerdì 27 novembre 2020) La conduttriceDe, in una recente intervista ha rivelato un aneddoto importantissimo sulla sua vita privata. Prima di conoscere Maurizio Costanzo, Deè stata ad un passo dal matrimonio con il suo ex fidanzato.Dee il suo passato Oggi è la Regina delle reti Mediaset. Per il Biscione ha L'articolo proviene da www.meteoweek.com.