“La sua morte mi ha tagliato le gambe”. Massimo Ranieri costretto a rinviare il programma: per lui un dolore insopportabile (Di venerdì 27 novembre 2020) Massimo Ranieri stasera avrebbe dovuto debuttare su Rai Tre con “Qui e adesso”, tra l’altro lo stesso titolo del nuovo album in uscita. Sono saltati tutti e due gli impegni. Il programma è slittato a giovedì prossimo sostituito da un documentario dedicato a Diego Armando Maradona mentre proprio nel pomeriggio era prevista la presentazione in streaming del nuovo album dell’artista intitolato proprio come il programma di Rai Tre. All’inizio del collegamento con la conferenza stampa dedicata al disco, Massimo Ranieri è apparso in video ma senza audio, qualche problema tecnico e il tentativo di riavviare il computer. Poi qualcosa è andato storto e attraverso il vivavoce del cellulare della sua addetta stampa ha comunicato: “Sono devastato dalla notizia di Maradona. – ha esordito l’artista ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 27 novembre 2020)stasera avrebbe dovuto debuttare su Rai Tre con “Qui e adesso”, tra l’altro lo stesso titolo del nuovo album in uscita. Sono saltati tutti e due gli impegni. Ilè slittato a giovedì prossimo sostituito da un documentario dedicato a Diego Armando Maradona mentre proprio nel pomeriggio era prevista la presentazione in streaming del nuovo album dell’artista intitolato proprio come ildi Rai Tre. All’inizio del collegamento con la conferenza stampa dedicata al disco,è apparso in video ma senza audio, qualche problema tecnico e il tentativo di riavviare il computer. Poi qualcosa è andato storto e attraverso il vivavoce del cellulare della sua addetta stampa ha comunicato: “Sono devastato dalla notizia di Maradona. – ha esordito l’artista ...

