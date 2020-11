La startup che combatte gli haters vince call for ideas Sisal-CVC

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 27 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – COP (ChiOdiaPaga), lachel’odio in rete si aggiudica i 50mila euro del primo premio della quarta edizione di GoBeyond, laforpromossa dain collaborazione con CVC Capital Partners conclusasi oggi in occasione dell’evento “Innovatori 2021” promosso da RCS al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano.COP, primaLegal Tech italiana pensata per fornire agli utenti della rete tutti gli strumenti tecnici e legali per contrastare gli hater, ha superato ogni selezione fino ad arrivare alla vittoria finale distinguendosi tra le 160 idee raccolte nei quattro mesi di contest.L’attenzione alla salute che caratterizza questo momento storico ha senz’altro influito sulla scelta dei due vincitori di categoria, entrambi legati al ...