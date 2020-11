Iran, ucciso il responsabile del programma atomico. Teheran accusa Israele e minaccia vendetta (Di venerdì 27 novembre 2020) Mohsen Fakhrizadeh, lo scienziato Iraniano considerato il responsabile del programma di Teheran per la bomba nucleare, è stato ucciso in un agguato nei pressi della capitale Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 27 novembre 2020) Mohsen Fakhrizadeh, lo scienziatoiano considerato ildeldiper la bomba nucleare, è statoin un agguato nei pressi della capitale

LaStampa : Iran, ucciso in un agguato il più importante scienziato nucleare - Agenzia_Italia : Il padre della bomba atomica iraniana è stato ucciso in un attentato ?? - fattoquotidiano : Iran, ucciso uno dei capi del programma nucleare. Fu accusato dal premier israeliano Netanyahu di gestire lo svilup… - Idl3 : RT @Avvenire_Nei: Iran. Altra esecuzione degli 007 a Teheran: ucciso il capo del programma atomico - bocchescucite : New post: 28 Novembre 2020 Iran, ucciso un capo del programma nucleare. Ministro Zarif: “Serie #Benjamin_Netanyahu -