Inter | congelati due stipendi per i giocatori | la ' crisi' salva il futuro di Conte

(Di venerdì 27 novembre 2020) La Repubblica assicura che il tecnico non ha alcuna intenzione di dimettersi e l', allo stesso tempo, non ha i soldi per cambiare allenatore

Calciomercato.com

La Repubblica assicura che il tecnico non ha alcuna intenzione di dimettersi e l'Inter, allo stesso tempo, non ha i soldi per cambiare allenatore ...Antonio Conte non ha alcuna intenzione di dimettersi e l'Inter non ha i soldi per cambiare allenatore. Il tecnico attualmente in panchina è sotto contratto fino a giugno 2022 con un ingaggio da 12 mil ...