I tatuaggi delle celebs dedicati ai figli (Di venerdì 27 novembre 2020) L'altro giorno, mentre scorrevo le Instagram stories di Sophie Turner, un piccolo particolare ha attirato la mia attenzione. Tra i tanti tatuaggi dell'attrice, oltre alla J di Joe Jonas, sul polso è comparsa anche a una piccola W in onore di Willa: la prima figlia dei Jophie, nata lo scorso 29 luglio. https://twitter.com/badpost_sophiet/status/1329420173284151297?s=20

Ultime Notizie dalla rete : tatuaggi delle I tatuaggi delle celebs dedicati ai figli Vanity Fair.it Preservare la bellezza dei tatuaggi tra arte e scienza

"Quando viene messa nell'interno della pelle una piccola quantità di colore per fare il tatuaggio, dobbiamo pensare che dentro quella goccia ci sono tanti piccoli sassolini, i pigmenti, che riescono a ...

Sparano a caso per le strade di Henderson: un morto e quattro feriti

Un morto e quattro feriti sono il bilancio di una sparatoria avvenuta a Henderson, nel Nevada. La polizia locale ha arrestato due persone: secondo le indagini avrebbero "guidato in giro per la città s ...

