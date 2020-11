Gf Vip | nuovo concorrente nella casa | è una “Iena”

(Di venerdì 27 novembre 2020) Sarebbero quasi certe le indiscrezioni che danno comedel Grande Fratello Vip un inviato de Le Iene. Il prolungamento del Grande Fratello Vip porta con sé tante novità,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it.

infoitcultura : Filippo Nardi, nuovo concorrente (forse) del Grande Fratello Vip - infoitcultura : GF Vip, Filippo Nardi nuovo concorrente del reality? - peppe844 : #GFVIP GF Vip, un nuovo concorrente sta per entrare nella casa - infoitcultura : Elisabetta Gregoraci e Francesca Cipriani, nuovo scontro dopo il Grande Fratello Vip: «Non mi ha fatto entrare alla… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip nuovo

Oltre a Cristiano Malgioglio e Filippo Nardi, nomi circolati da qualche tempo, le indiscrezioni parlano di un olimpionico gay e di due splendide ...Il Grande Fratello Vip 2020 si allunga fino al prossimo mese di febbraio, ma non tutti i concorrenti attualmente in casa hanno reagito bene a questa notizia. In particolar modo Elisabetta Gregoraci, d ...