Furto di gasolio in un cantiere, pregiudicato arrestato e denunciati tre stranieri (Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSant’Agata de Goti (Bn) – Durante la decorsa notte, militari della Stazione CC di Sant’Agata de’ Goti (BN) e dell’Aliquota Radiomobile del Comando Compagnia Carabinieri di Montesarchio (BN), a seguito di richiesta telefonica pervenuta tramite “112” dove l’interlocutore segnalava la presenza di alcune persone all’interno del cantiere “Alta Velocità” situato nella frazione Cantinelle di Sant’Agata de’ Goti, prontamente intervenivano per verificare quanto comunicato. Giunti sul posto sorprendevano quattro soggetti: uno su di un trattore stradale sul quale erano stati caricati circa 300 litri di gasolio asportati poco prima dai mezzi meccanici presenti nel cantiere e gli altri tre, tutti stranieri, che si trovavano all’interno di un’Audi A4 posta nelle immediate vicinanze. Gli operanti, dopo aver ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSant’Agata de Goti (Bn) – Durante la decorsa notte, militari della Stazione CC di Sant’Agata de’ Goti (BN) e dell’Aliquota Radiomobile del Comando Compagnia Carabinieri di Montesarchio (BN), a seguito di richiesta telefonica pervenuta tramite “112” dove l’interlocutore segnalava la presenza di alcune persone all’interno del“Alta Velocità” situato nella frazione Cantinelle di Sant’Agata de’ Goti, prontamente intervenivano per verificare quanto comunicato. Giunti sul posto sorprendevano quattro soggetti: uno su di un trattore stradale sul quale erano stati caricati circa 300 litri diasportati poco prima dai mezzi meccanici presenti nele gli altri tre, tutti, che si trovavano all’interno di un’Audi A4 posta nelle immediate vicinanze. Gli operanti, dopo aver ...

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Rubano gasolio dai bus in sosta, in tre denunciati ad Alba - SkyTG24 : Rubano gasolio dai bus in sosta, in tre denunciati ad Alba - SulPanaro : Carabinieri sventano il furto di 5000 litri di gasolio - sassuolo2000 : Fiorano: i Carabinieri sventano il furto di 5000 litri di gasolio - - SiciliaReporter : Canicattì. tentato furto di gasolio da un furgone. Fermati e denunciati dai carabinieri -

Ultime Notizie dalla rete : Furto gasolio Fiorano, sventato furto di gasolio il Resto del Carlino Sant’Agata dei Goti. Rubano gasolio da mezzi meccanici, fermate tre persone.

Furto aggravato in concorso è l'accusa nei confronti di tre persone, delle quali una arrestata e due denunciate, bloccate la ...

Sventato il furto di gasolio, due ladri finiti in manette

I carabinieri del Norm della compagnia di Volterra li hanno arrestati subito dopo che avevano rubato 120 litri di gasolio da un camion che era parcheggiato lungo la strada in una zona vicino a San Pie ...

Furto aggravato in concorso è l'accusa nei confronti di tre persone, delle quali una arrestata e due denunciate, bloccate la ...I carabinieri del Norm della compagnia di Volterra li hanno arrestati subito dopo che avevano rubato 120 litri di gasolio da un camion che era parcheggiato lungo la strada in una zona vicino a San Pie ...