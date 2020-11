Ascolti TV: dati Auditel di ieri, giovedì 26 novembre 2020 (Di venerdì 27 novembre 2020) dati Auditel dei programmi più visti di ieri, giovedì 26 novembre 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 il film-tv Rita Levi-Montalcini ha totalizzato 5464 spettatori (21.94% di share) poi il programma Ama Samremo 1039 (9.45%); su Canale5 il film Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban ha avuto 2522 spettatori, 11.89% di share. La puntata de Le Iene su Italia1 ha avuto in media 1465 spettatori (7.81%); su Rai2 il telefilm FBI ha avuto 1021 spettatori (3.59%) e a seguire 911 ne ha ottenuti 743 (2.93%), mentre Diego Maradona su Rai3 1628 spettatori (6.33%). Su Rete4 la puntata di Dritto e rovescio ha totalizzato 1137 spettatori (5.65%) e su La7 la puntata di PiazzaPulita 948 ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 27 novembre 2020)dei programmi più visti di26, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il film-tv Rita Levi-Montalcini ha totalizzato 5464 spettatori (21.94% di share) poi il programma Ama Samremo 1039 (9.45%); su Canale5 il film Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban ha avuto 2522 spettatori, 11.89% di share. La puntata de Le Iene su Italia1 ha avuto in media 1465 spettatori (7.81%); su Rai2 il telefilm FBI ha avuto 1021 spettatori (3.59%) e a seguire 911 ne ha ottenuti 743 (2.93%), mentre Diego Maradona su Rai3 1628 spettatori (6.33%). Su Rete4 la puntata di Dritto e rovescio ha totalizzato 1137 spettatori (5.65%) e su La7 la puntata di PiazzaPulita 948 ...

