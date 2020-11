Uomini e Donne anticipazioni: Davide indeciso, discussioni e una sorpesa (Di giovedì 26 novembre 2020) Nella puntata di Uomini e Donne che andrà in onda oggi, 26 novembre, ci sarà mostrato il tronista Davide che rientrerà nello studio dopo essere uscito fuori per andare a riprendere la corteggiatrice Chiara, uscita a sua volte per le troppe attenzioni date da parte di lui all’altra corteggiatrice Beatrice. I due, infatti, si erano L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 26 novembre 2020) Nella puntata diche andrà in onda oggi, 26 novembre, ci sarà mostrato il tronistache rientrerà nello studio dopo essere uscito fuori per andare a riprendere la corteggiatrice Chiara, uscita a sua volte per le troppe attenzioni date da parte di lui all’altra corteggiatrice Beatrice. I due, infatti, si erano L'articolo

