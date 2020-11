Torino 2021, Saracco non si candida (Di giovedì 26 novembre 2020) Il rettore del Politecnico di Torino Guido Saracco non si candiderà con il centrosinistra alla corsa di sindaco, nelle amministrative del 2021. Lo ha annunciato il segretario torinese del Pd Mimmo Carretta: “Con una lunga e cordiale telefonata, ho appreso da Guido Saracco della sua indisponibilità alla candidatura a sindaco della Città di Torino”. “Una scelta che rispetto, per la fondatezza e profondità che contraddistinguono il rettore – ha continuato Carretta, che ha aggiunto che nei mesi scorsi abbiamo avuto modo di incontrarci più volte e condividere visioni sullo sviluppo della nostra città e per questo sono certo che non verrà meno il suo impegno e la sua tensione alla trasformazione e al riscatto di questa città. “Un obiettivo – conclude Carretta – di cui il Partito ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 26 novembre 2020) Il rettore del Politecnico diGuidonon si candiderà con il centrosinistra alla corsa di sindaco, nelle amministrative del. Lo ha annunciato il segretario torinese del Pd Mimmo Carretta: “Con una lunga e cordiale telefonata, ho appreso da Guidodella sua indisponibilità allatura a sindaco della Città di”. “Una scelta che rispetto, per la fondatezza e profondità che contraddistinguono il rettore – ha continuato Carretta, che ha aggiunto che nei mesi scorsi abbiamo avuto modo di incontrarci più volte e condividere visioni sullo sviluppo della nostra città e per questo sono certo che non verrà meno il suo impegno e la sua tensione alla trasformazione e al riscatto di questa città. “Un obiettivo – conclude Carretta – di cui il Partito ...

