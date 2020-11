Sci, Commissione Ue: “La decisione sull’attività degli impianti è competenza nazionale, non europea” (Di giovedì 26 novembre 2020) “La decisione se permettere o no l’attività sciistica è di competenza nazionale, non europea”, così Stefan de Keersmaecker il portavoce della Commissione europea a proposito dell’apertura degli impianti e di una decisione al livello europeo da applicare a tutti gli Stati membri. “Ma è importante ricordare che allentare le misure troppo presto può portare a una recrudescenza del virus – ha continuato – Questa è una delle ragioni per cui ad aprile a livello europeo è stata concordata una roadmap con varie raccomandazioni per assicurare un attento allentamento delle misure”. Come lui, anche il portavoce capo della Commissione, Eric Mamer, durante un briefing online con la stampa a Bruxelles ha ribadito che “le decisioni sulla riapertura” ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) “Lase permettere o no l’attività sciistica è di, non, così Stefan de Keersmaecker il portavoce dellaeuropea a proposito dell’aperturae di unaal livello europeo da applicare a tutti gli Stati membri. “Ma è importante ricordare che allentare le misure troppo presto può portare a una recrudescenza del virus – ha continuato – Questa è una delle ragioni per cui ad aprile a livello europeo è stata concordata una roadmap con varie raccomandazioni per assicurare un attento allentamento delle misure”. Come lui, anche il portavoce capo della, Eric Mamer, durante un briefing online con la stampa a Bruxelles ha ribadito che “le decisioni sulla riapertura” ...

