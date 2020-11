Pierpaolo Pretelli scoppia la lite con la Gregoraci: “sono cambiato” (Di giovedì 26 novembre 2020) Nella notte è scoppiata una lite tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci, il motivo sarebbe una frase detta dall’ex di Flavio Briatore. Sono orami settimane che il rapporto tra Pierpaolo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 26 novembre 2020) Nella notte èta unatraed Elisabetta, il motivo sarebbe una frase detta dall’ex di Flavio Briatore. Sono orami settimane che il rapporto tra… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it.

blogtivvu : #GFVip, Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli litigano: frecciatine e accuse reciproche (VIDEO) - OBlakethe100 : RT @felipande906: Pierpaolo: tu ti stai incazzando perché non sai come rigirarti la frittata... Mi hai dato del farfallone, del pagliaccio… - AminaS53215660 : RT @felipande906: Pierpaolo: tu ti stai incazzando perché non sai come rigirarti la frittata... Mi hai dato del farfallone, del pagliaccio… - sonoingenua_ : RT @felipande906: Pierpaolo: tu ti stai incazzando perché non sai come rigirarti la frittata... Mi hai dato del farfallone, del pagliaccio… - L_ably : E con questo direi che il caso è chiuso. ???? Daje Pier, svegliati!!! -

Ultime Notizie dalla rete : Pierpaolo Pretelli Pierpaolo Pretelli: "Io ho ripreso le energie" Grande Fratello Selvaggia Roma, retroscena di Giulio Raselli: “Mi ha mandato dei messaggi”

Grande Fratello Vip, l'ex tronista Giulio Raselli attacca Selvaggia Roma: "Vive di gossip" Non c'è pace per la concorrente del GF Vip Selvaggia Roma, ...

GF Vip, furioso litigio tra Pierpaolo Pretelli e Elisabetta Gregoraci nella notte: 'Se guardo il c..o ad una'

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli discutono nella notte: la showgirl è gelosa e ritiene che a lui piaccia Giulia Salemi ...

Grande Fratello Vip, l'ex tronista Giulio Raselli attacca Selvaggia Roma: "Vive di gossip" Non c'è pace per la concorrente del GF Vip Selvaggia Roma, ...Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli discutono nella notte: la showgirl è gelosa e ritiene che a lui piaccia Giulia Salemi ...