Pellet a prezzo conveniente, 25enne denunciato per truffa (Di giovedì 26 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – I Carabinieri della Stazione di Morra de Sanctis hanno denunciato un 25enne della provincia di Torino, ritenuto responsabile del reato di truffa. A cadere nella sua trappola, un uomo del posto che, dovendo acquistare del Pellet per riscaldamento, veniva attratto da un’offerta oltremodo conveniente pubblicata su un noto sito internet. Ignaro del raggiro in cui sarebbe incappato, effettuava l’acquisto pagando circa 1.000 euro mediante versamento su conto corrente. Ma, ricevuta la somma pattuita, il fittizio venditore ometteva la consegna della merce e si rendeva irreperibile. Attraverso una serie di accertamenti i Carabinieri sono riusciti ad identificare il presunto malfattore per il quale, alla luce delle evidenze emerse, è scattata la denuncia in stato di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 26 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – I Carabinieri della Stazione di Morra de Sanctis hannoundella provincia di Torino, ritenuto responsabile del reato di. A cadere nella sua trappola, un uomo del posto che, dovendo acquistare delper riscaldamento, veniva attratto da un’offerta oltremodopubblicata su un noto sito internet. Ignaro del raggiro in cui sarebbe incappato, effettuava l’acquisto pagando circa 1.000 euro mediante versamento su conto corrente. Ma, ricevuta la somma pattuita, il fittizio venditore ometteva la consegna della merce e si rendeva irreperibile. Attraverso una serie di accertamenti i Carabinieri sono riusciti ad identificare il presunto malfattore per il quale, alla luce delle evidenze emerse, è scattata la denuncia in stato di ...

