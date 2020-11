Patente e fogli rosa in scadenza in pieno Covid saranno validi fino al 30 aprile

(Di giovedì 26 novembre 2020) Nelle prossime ore si attende la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dopodiché il provvedimento sarà immediatamente operativo.

zazoomblog : Mit: patente e fogli rosa scaduti? Validi fino al 30 aprile 2021 - #patente #fogli #scaduti? #Validi -

Ultime Notizie dalla rete : Patente fogli

ROMA - Nuovo termine per le patenti e i fogli rosa scaduti o in scadenza durante l'emergenza Coronavirus con l'ok della Camera al dl Covid. Lo scrive il Mit. Il nuovo termine - si ...Lo rende noto il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Giancarlo Cancelleri. Il rinvio riguarda tutti gli atti amministrativi in scadenza ...