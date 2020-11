Maradona | Napoli intitola a Diego lo stadio San Paolo

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 26 novembre 2020) Si chiameràloSandi. Lo si intitolerà aArmando. Così la città partenopea cerca in queste ore di dolore per la scomparsa del grande campione di onorare al meglio la memoria di Dieguito. E proprio il sindaco, Luigi de Magistris, ha raccolto l’invito rilanciandolo sul proprio profilo Twitter. “Intitoliamo loArmando”, ha scritto “DeMa”. Un’idea che ha trovato immediatamente terreno fertile anche nella volontà del presidente del, Aurelio De Laurentiis. Il quale vorrebbe che fossero trasmesse le immagini didurante il match che ilgiocherà contro il Rijeka in Europa ...