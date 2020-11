L’ex prefetto di Venezia Boffi condannato per violazione di segreto Assoluzione per l’accusa di falsa testimonianza e falso in atto pubblico

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 novembre 2020)di, Carlo, è statoa 20 giorni di reclusione perdi, ma non nell’ipotesi dolosa bensì in quella colposa. Non avrebbe vigilato sui contenuti di una mail che il 22 marzo 2017 era stata inviata alla cooperativa che gestiva il centro di accoglienza di Cona, avvertendola che il giorno successivo ci sarebbe stata la visita di un rappresentante dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi. È stato invece assolto dai reati più gravi,inche avevano indotto ilministero Federica Baccaglini a chiedere una condanna a un anno e quattro mesi di reclusione. Si è ...