Latiano | in Posta la fila è senza distanziamento | non esistono percorsi differenziati tra entrata e uscita

LaGazzettaWeb : Latiano (Br), in Posta la fila è senza distanziamento: non esistono percorsi differenziati tra entrata e uscita -

Ultime Notizie dalla rete : Latiano Posta

La Gazzetta del Mezzogiorno

La foto parla da sé. Siamo a Latiano, provincia di Brindisi. La fila fuori dall'ufficio postale è molto lunga, ma la cosa sconcertante è che nonostante il Dpcm e le varie misure di contenimento per la ...Che l'emergenza Covid non sia una minaccia soltanto per gli anziani, ormai è noto. I dati lo certificano anche in provincia di Brindisi. E l'età media dei contagiati ...