Juventus Under 23 | Rafia | “Siamo in fiducia | il mio rapporto con Zauli…”

La Juventus Under 23 è reduce da due vittorie consecutive entrambe ottenute tra le mura amiche dello stadio Moccagatta di Alessandria, dopo un digiuno interno durato quasi tre mesi. A farne le spese, due squadre toscane, la Pistoiese domenica, sconfitta 3-2 grazie ad una tripletta di Elia Petrelli, ed il Grosseto ieri pomeriggio, battuto 2-0 con le reti di Vrioni e di Rafia. I bianconeri salgono a quota 19 punti, issandosi al settimo posto in classifica andando in cerca della continuità che possa permettere alla squadra di Lamberto Zauli di rimanere ancorata alla zona playoff.

