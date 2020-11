J-Ax così non l’avete mai visto: eccolo in uno scatto del 1986 (Di giovedì 26 novembre 2020) J-Ax sarà tra i giudici dell’amatissimo programma Mediaset, ‘All Together Now‘, ma l’avete mai visto a 14 anni? L’incredibile cambiamento J-ax e Michelle Hunziker, Fonte foto: Instagram (@ j.axofficial)Amatissimo dal pubblico, molto seguito sui social ed al centro dell’attenzione grazie alla sua partecipazione a ‘All Together Now‘, J-Ax sarà questa sera su Canale 5 insieme ad altri giudici e alla bella Michelle Hunziker: ma l’avete mai visto a 14 anni? Come sicuramente i tantissimi fan e follower dell’artista già sapranno, il vero nome del rapper è Alessandro Aleotti ed è nato il 5 agosto del 1972 a Milano. Nel corso degli anni ha fatto di diversi gruppi musicali tra cui i famosissimi ‘Articolo 31‘. Forse non tutti lo sanno, ma l’artista è il fratello dell’ex membro dei ‘Gemelli Diversi‘, Grido, ed ... Leggi su chenews (Di giovedì 26 novembre 2020) J-Ax sarà tra i giudici dell’amatissimo programma Mediaset, ‘All Together Now‘, mamaia 14 anni? L’incredibile cambiamento J-ax e Michelle Hunziker, Fonte foto: Instagram (@ j.axofficial)Amatissimo dal pubblico, molto seguito sui social ed al centro dell’attenzione grazie alla sua partecipazione a ‘All Together Now‘, J-Ax sarà questa sera su Canale 5 insieme ad altri giudici e alla bella Michelle Hunziker: mamaia 14 anni? Come sicuramente i tantissimi fan e follower dell’artista già sapranno, il vero nome del rapper è Alessandro Aleotti ed è nato il 5 agosto del 1972 a Milano. Nel corso degli anni ha fatto di diversi gruppi musicali tra cui i famosissimi ‘Articolo 31‘. Forse non tutti lo sanno, ma l’artista è il fratello dell’ex membro dei ‘Gemelli Diversi‘, Grido, ed ...

LucaBizzarri : Neanche il tempo di trovare una battuta su Narciso Mostarda che non fosse su Narciso o su Mostarda e l’avete fatto… - Einaudieditore : «Alle volte immagino di dividere le cose tra quelle umane e quelle sovrumane. Borges e Cervantes: avevano qualche c… - matteosalvinimi : Salta il quarto “commissario” per la Sanità della #Calabria in pochi giorni. Roba da matti, un governo così incompe… - deliIahmonroe : mi fa proprio incazzare se penso a quanto la giornata dedicata alla violenza sulle donne sia stata messa così in se… - mari19_18 : @zzalaaa Il fatto che faccia musica di merda o meno è una cosa molto soggettiva, così come è soggettivo il fatto ch… -

Ultime Notizie dalla rete : così non Covid, prima del tampone: le regole per curare chi sta male a casa Corriere della Sera