Il regolamento 2021 | wildcard e più severità con le bandiere gialle

(Di giovedì 26 novembre 2020) La Grand Prix Commission nel corso di un incontro che si è tenuto ieri a Portimao ha annunciato le ultime novità sulle, le, la velocità in pitlane per la prossima stagione. Ai ...

SkySportMotoGP : Motomondiale 2021, regolamento aggiornato: tutte le novità #SkyMotoGP #MotoGP #SkyMotori - LucianoQuaranta : RT @SkySportMotoGP: Motomondiale 2021, regolamento aggiornato: tutte le novità #SkyMotoGP #MotoGP #SkyMotori - PaoloBMb70 : RT @SkySportMotoGP: Motomondiale 2021, regolamento aggiornato: tutte le novità #SkyMotoGP #MotoGP #SkyMotori - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MotoGp: regolamento aggiornato, consentite wildcard nel 2021 - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MotoGp: regolamento aggiornato, consentite wildcard nel 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : regolamento 2021

Ai piloti che vedono le bandiere gialle è richiesto di rallentare per tutelare i piloti caduti permettendo ai commissari d’intervenire. Ai piloti che in prova ignorano le bandiere gialle verrà cancell ...Riguardano la Tosap per il pagamento del suolo pubblico e l’Icp per la pubblicità Le tariffe non saranno aumentate. L’assessora: «Ora possibile più flessibilità» ...