Il principe William adolescente e quei «furibondi scontri» con la sorellastra Laura

(Di giovedì 26 novembre 2020) C’è stato un tempo in cui i rapporti tra William d’Inghilterra, 38 anni, e la sorellastra Laura Parker-Bowles, 42 anni, erano pessimi. Nel 1996, quando Carlo d’Inghilterra e Diana divorziarono, William aveva solo 14 anni. Sia lui che Harry hanno faticato molto ad accettare Camilla Parker Bowles nelle loro vite. Pare addirittura che non si siano voluti relazionare con l’attuale duchessa di Cornovaglia fino al giorno del matrimonio con Carlo (era il 2005), a cui avrebbero presenziato solo per pura cortesia nei confronti del padre.

Oggi i due sono molto uniti. Ma c'è stato un tempo in cui litigavano di continuo. Perché William non perdeva occasione per ricordare a Laura Parker Bowles che sua madre Camilla era la causa del divorz ...